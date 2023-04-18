Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Всероссийский конкурс «Семейная память» начнется в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Всероссийский конкурс «Семейная память» начнется в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Торжественный запуск всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» состоится 19 апреля в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

В церемонии примут участие около 40 финалистов 2022 года: педагоги, историки, активисты Поискового движения России, представители школьных музеев, школьники 5–11-х классов и студенты профессиональных образовательных организаций.

Для участников мероприятия в Музее Победы будут организованы мастер-классы и образовательные сессии, на которых они узнают об архивных и музейных фондах, системах поиска информации и возможностях взаимодействия со школьными музеями, а также пройдет экскурсия по экспозиции «Подвиг народа».

До 17 июля участники конкурса на платформе «Семейнаяпамять.online» должны будут заполнить все поля регистрационной анкеты, а также приложить к заявке свою исследовательскую работу.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка будет проходить до 12 июня.

Конкурсы Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте