Всероссийский конкурс «Семейная память» начнется в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Торжественный запуск всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» состоится 19 апреля в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

В церемонии примут участие около 40 финалистов 2022 года: педагоги, историки, активисты Поискового движения России, представители школьных музеев, школьники 5–11-х классов и студенты профессиональных образовательных организаций.

Для участников мероприятия в Музее Победы будут организованы мастер-классы и образовательные сессии, на которых они узнают об архивных и музейных фондах, системах поиска информации и возможностях взаимодействия со школьными музеями, а также пройдет экскурсия по экспозиции «Подвиг народа».

До 17 июля участники конкурса на платформе «Семейнаяпамять.online» должны будут заполнить все поля регистрационной анкеты, а также приложить к заявке свою исследовательскую работу.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка будет проходить до 12 июня.