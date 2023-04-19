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РБК: В России зарегистрировали клеточный препарат от рака за 39 млн рублей

Ирэна Колесова
Общество
РБК: В России зарегистрировали клеточный препарат от рака за 39 млн рублей
Фото: shutterstock

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат «Кимрайя» от швейцарской Novartis по правилам ЕАЭС. Он стал первым прошедшим регистрацию в России продуктом подобного рода, его используют для лечения острого лимфобластного лейкоза, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Препарат производится из Т-клеток пациента, он способен распознать и уничтожить CD19-положительные В-клетки. В организме начинается воздействие на клетки самой опухоли, они ликвидируются, и ремиссия может оказаться достаточно длительной, считают специалисты.

Препарат регистрировался по специальным требованиям ЕАЭС, каждый год будут изучаться и пересматриваться соотношения его пользы и возможного вреда для пациентов. Клинические испытания в России проводиться не будут.

В Москве продлили программу исследования эффективности препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как уточняется, данная программа будет продлена до 31 декабря 2023 года. Исследования позволят выявить наиболее эффективные и безопасные препараты для дальнейшего их внедрения в клиническую практику московского здравоохранения.

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