Ученые выяснили, что полные люди старше 90 лет живут лучше и дольше

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Российские ученые выяснили, что пожилые люди старше 90 лет живут гораздо лучше и дольше, если у них наблюдается высокая масса тела. Оказалось, что полные пенсионеры значительно лучше себя чувствуют и меньше болеют.

Примечательно, что такой парадокс относится только к долгожителям, чей возраст уже приближается к сотне. Открытие совершили ученые из Сеченовского университета. По их мнению, в таком преклонном возрасте жировые отложения помогают здоровью, пишет «МК».

Так, доцент Светлана Тополянская отметила, что при старении организм сталкивается со многими изменениями. И если тонкие ткани тела со временем уменьшаются, то жировые, наоборот, увеличиваются. В теле изменяются эндокринная система и метаболизм, поэтому выходит, что жир такому организму идет только на пользу.

В недавних исследованиях британские ученые доказали, что особенно опасен для здоровья страх старения. С возрастом необходимо правильно понимать и принимать естественные изменения организма. Это важно как для физического, так и для психологического здоровья.