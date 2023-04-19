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Украине предрекли новые серьезные проблемы в экономике

Ирэна Колесова
Экономика
Украине предрекли новые серьезные проблемы в экономике
Фото: shutterstock

Украина на данный момент находится не в самом лучшем положении на мировой арене, и стране сейчас грозит новая напасть. Речь идет о небывалом половодье, которое способно уничтожить буквально весь урожай, передает издание «Страна.ua».

— На Украине рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает, — говорится в статье.

По статистике, именно в этом году уровень воды поднялся примерно на метр выше показателей прошлых лет. Паводки захлестнули страну еще относительно теплой зимой, а теперь достигли своего апогея. Эксперты пишут, что половодье такого масштаба может возникать раз в десять лет, а то и реже.

Обозреватели издания уверены, что на устранение последствий весеннего паводка Украине потребуются сотни миллионов гривен. Уже залило как минимум девять тысяч гектаров земли. Зерновых культур это может не коснуться, а вот овощной сегмент наверняка серьезно пострадает. Паводок приведет к дефициту урожая и резкому росту цен на продукцию по всей стране, уверены эксперты.

Это далеко не единственная проблема, которая касается украинского сельскохозяйственного сектора. Многие страны уже отказались принимать продукцию с Украины, поскольку низкие цены наносят ущерб местным фермерам. Только 18 апреля Украине и Польше наконец удалось договориться о том, на каких условиях в Варшаву будет поставляться украинское зерно. Однако речь идет только о транзите в другие страны. Принимать украинскую продукцию на свою территорию Польша пока не готова.

Украина Сельское хозяйство Паводки
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