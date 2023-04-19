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Теплая облачная погода ожидает москвичей в среду

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Теплая облачная погода ожидает москвичей в среду
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в среду, 19 апреля, установится теплая облачная погода с редкими прояснениями. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Такой прогноз опубликовали на сайте российского Гидрометцентра.

Осадков в российской столице не ожидается. Температура будет варьироваться от 16 до 18 градусов выше нуля. К ночи заметно похолодает, столбики термометров покажут отметку только в +3 градуса.

В Московской области в среду максимальная температура составит 19 градусов выше нуля. К ночи ожидается похолодание до +1 градуса.

Ветер в российской столице будет восточным, его сила составит порядка 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется в районе 756 миллиметров ртутного столба.

Весеннее тепло не покинет Москву как минимум до конца недели. Практически каждый день будет не холоднее, чем 17 градусов тепла. В отдельные дни можно ожидать дождей, но только кратковременных. Но тем, кто сильно зависит от погодных условий, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. Атмосферное давление на текущей неделе останется повышенным, и это может грозить очень плохим самочувствием, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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