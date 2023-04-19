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Москвичи завоевали 143 диплома в финалах Всероссийской олимпиады по экологии и праву

Никита Худяков
Город
Москвичи завоевали 143 диплома в финалах Всероссийской олимпиады по экологии и праву
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по экологии и праву победили 28 москвичей, еще 115 участников из столицы стали призерами. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Департамент образования и науки города Москвы.

Заключительный этап олимпиады по экологии проходил на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Учащиеся проверяли свои знания в двух испытаниях. В первом школьники выполняли теоретические задания, а во втором создавали проект по предложенной проблематике.

Финал олимпиады по праву прошел на базе Уфимского университета науки и технологий. Всего за звание лучших в заключительном этапе боролись 250 школьников из 73 регионов России. Учащиеся отвечали на объемные вопросы по Конституции, анализировали художественные произведения, связанные с правом и переводили латинские выражения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Санкт-Петербурге завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по физике. Ученики городских школ завоевали 71 диплом.

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