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Захарова заявила о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки из-за Украины

Никита Худяков
Общество
Захарова заявила о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки из-за Украины
Фото: МИД РФ

В настоящее время в Совместном координационном центре в Стамбуле действительно возникают сложности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки, но они обусловлены исключительно действиями представителей Украины и ООН. Об этом в среду, 19 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В настоящее время на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять, — сказала она.

Захарова отметила, что Украина ради получения максимальной коммерческой прибыли старается вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу». В результате действий Киева доля получателей украинского продовольствия сократилась с 28,3 миллиона тонн вывезенных зерновых до 742 тысяч.

По словам официального представителя МИД, владельцам «входящих» судов необходимо давать взятку, иначе они простоят в ожидании регистрации не один месяц. «Выходящим» сухогрузам также приходится долгое время дожидаться досмотра, так как украинцы уже получили с них деньги и утратили интерес. Захарова добавила, что единственным вариантом стала регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют в рамках правил, передает РИА Новости.

Словакия приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Украина Сельское хозяйство Мария Захарова
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