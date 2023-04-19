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Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в 2023 году

Никита Худяков
Общество
Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в 2023 году
Фото: Роскосмос

19 апреля в 04:40 по московскому времени участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев открыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

— Главная задача выхода с расчетной длительностью 6 часов 37 минут — обеспечение переноса дополнительного радиационного теплообменника с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA с малого исследовательского модуля «Рассвет» и его установки на многоцелевом лабораторном модуле «Наука», — говорится в сообщении.

Петелину и Прокопьеву предстоит подготовить радиатор на модуле «Рассвет» к переносу: отстыковать кабель, демонтировать заглушку с устройства стыковки и раскрыть замки крепления. Следом они проведут наблюдение за переносом радиатора манипулятором ERA и демонтируют заглушку с устройства стыковки на модуле «Наука», а также обеспечат электрическую, гидравлическую и механическую стыковку радиатора к «Наука», передает официальный сайт Роскосмоса.

Петелин и Прокопьев в последний раз выходили в открытый космос в ноябре 2022 года, чтобы завершить развертывание модуля «Наука». После этого несколько раз работы переносились. Сначала был найден сбой в системе охлаждения одного из скафандров, а после — из-за разгерметизации корабля «Союз МС-22».

Видео: Роскосмос

12 апреля российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днем космонавтики, находясь на борту Международной космической станции. Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.

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