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Выставку «Навигатор реновации» дополнили стендом о реализации программы в ЦАО

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Выставку «Навигатор реновации» дополнили стендом о реализации программы в ЦАО
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Экспозицию выставки «Навигатор реновации» дополнили стендом о реализации программы в ЦАО. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин

— Центральный административный округ Москвы является одним из исторических мест города. Поэтому 15 домов, имеющих историко-архитектурную ценность и включенных в программу, сохранят и реконструируют. После завершения работ по реконструкции они будут перепрофилированы под социальные и административные объекты, — рассказал он.

Помимо этого выставку продлили до 12 мая. Экспозиция разделена на семь тематических частей. На одной из стен представлены ответы на часто задаваемые вопросы. Также рядом установлена инсталляция с цитатами людей разных профессий, которые так или иначе связаны с программой реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более двухсот старых домов снесли в столице с начала программы реновации. На месте ветхого жилья появились 65 новых современных зданий. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин назвал округа, в которых располагается больше всего новостроек по программе реновации. Лидером стал запад столицы: на его территориях построили 13 зданий.

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