Активист Херсонского подполья назвал следующую цель в рядах ВСУ

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Новая цель пророссийской подпольной организации «Русский Херсон» определена. Участники объединения уже выследили командира подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 19 апреля, заявил активист организации.

По его словам, командир подразделения ВСУ носит позывной «Дикий». Участники организации определили его место жительства, средства и маршруты передвижения.

— Если попробует замаскироваться, напрасно — мы уже не упустим его из вида. А если успеет уехать из Херсона, то передадим «привет» кому-нибудь из его окружения, — приводит слова активиста РИА Новости.

Участник созданной в начале апреля организации добавил, что подпольщики продолжат работать на благо российских военнослужащих. Он утверждает, что объединение провело ряд успешных операций. Речь идет в том числе о передаче военным координат, благодаря которым были уничтожены техника и личный состав ВСУ.

Украинские военнослужащие начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении. Один из них российские военные уже затопили.

Чешский генерал Йиржи Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.