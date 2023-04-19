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Российские военные штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики в Артемовске

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Российские военные штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики в Артемовске, куда ВСУ перебрасывали резервы для удержания позиций центральных кварталов города. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил один из представителей группы.

— Здесь были подвалы небольшие, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать ее очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь. После чего противник решил покинуть это здание и взорвать его, — рассказал он.

При отступлении украинские солдаты подорвали несущие колонны, так как подумали, что бойцы «Вагнера» уже зашли в здание. В результате западная часть строения была частично уничтожена, передает РИА Новости.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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