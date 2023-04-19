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В России за сутки выявили 6305 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 6305 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1126 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8501 пациент, отмечается на портале

В России за сутки выявили 6305 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур». Как сообщает Роспотребнадзор, введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории страны нового субварианта COVID-19 не требуется.

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Этот показатель превышает показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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