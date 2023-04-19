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МИД КНР поддержал стремление ЕС содействовать мирным переговорам по Украине

Никита Худяков
В мире
МИД КНР поддержал стремление ЕС содействовать мирным переговорам по Украине
Фото: Pixabay

Китай поддерживает европейскую сторону в стремлении содействовать скорейшему возобновлению переговоров по Украине. Об этом в среду, 19 апреля, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе, — сказал он.

Представитель МИД КНР отметил, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай они с председателем КНР Си Цзиньпином обменялись мнениями по украинскому вопросу, передает РИА Новости.

По данным Bloomberg, Макрон собирается предложить Китаю план по мирным переговорам между Россией и Украиной. Французский лидер уже поручил своему советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И поработать над реализацией основ для переговоров.

Нейросеть ChatGPT также написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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