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Приметы и советы

Терапевт Голубкова дала советы по профилактике инфаркта

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Голубкова дала советы по профилактике инфаркта
Фото: Pexels

Какие меры позволят сохранить здоровье сердца и избежать инфаркта, рассказала врач-терапевт Ирина Голубкова.

По словам эксперта, необходимо поддерживать здоровый вес. Избыток килограммов и накопления жира, особенно в области талии, приводит к риску поражения сосудов и последующему инфаркту. При составлении рациона питания стоит особое внимание уделять количеству жиров, чтобы в меню были полезные варианты, а неполезные сведены к минимуму. Также необходимо чаще употреблять овощи и фрукты.

Важно не забывать о физической активности. Если ее недостаточно, то нарушается функция внутренней выстилки стенок сосудов, ухудшается кровообращение органов.

Врач также посоветовала избегать стрессов. Стресс крайне негативно сказывается на здоровье сердца, передает aif.ru.

В свою очередь терапевт Андрей Рябков для профилактики инфаркта посоветовал отказаться от алкоголя и курения. Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, передает ФАН.

Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее распространенных причин смерти. Об этом сообщила кардиолог Елена Гричук. Она отметила, что для укрепления сердца нужно отказаться лишь от одного продукта — соли.

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