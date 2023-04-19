В России зафиксировали самый высокий уровень финансовой неопределенности в мире

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти половина россиян не смогли ответить на вопрос, с помощью которого определяется субъективная оценка финансовой стабильности в стране. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РБК со ссылкой на холдинг «Ромир».

Среди всех 56 стран, в которых проводили исследования, Россия заняла лидирующее место с результатом в 48 процентов. Респондентов спрашивали о форме, в которой они бы предпочли получить дополнительный доход. На выбор дали два варианта — забрать бонус сейчас или получить его через год в двойном размере. Практически половина опрошенных в России не смогла определиться с выбором.

По словам экспертов, результат показывает повышенный уровень неопределенности, когда выбор между двумя вариантами оказывается неожиданностью. В России подождать согласились 20 процентов, а 32 процента хотели бы получить выплату сразу.

Кроме того, в среднем в мире 46 процентов хотят получить бонус сразу, а 42 процента готовы подождать. Выбрать вариант не могут всего 12 процентов, что в четыре раза ниже, чем в России, передает РБК.

Необходимый для счастья доход озвучили 1500 жителей столицы в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По их словам, для комфортной жизни им хочется получать 260 тысяч рублей в месяц.