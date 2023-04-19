Андрей Бочкарев: С начала 2023 года девелоперы подготовили к продаже почти 24 тысяч квартир и нежилых помещений

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С начала этого года столичные девелоперы подготовили к продаже недвижимость в 30 проектах, в которых планируется реализовать около 24 тысяч помещений. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Жилая площадь по новым проектам составила более 792 тысяч квадратных метров, а площадь нежилых помещений — почти 142 тысячи квадратных метров, — отметил он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что проекты представлены преимущественно крупными системными инвесторами.

— На 30 объектов выданы разрешения на строительство, застройщики разместили проектные декларации в ЕИСЖС, что позволяет им объявить цены на новые жилые и нежилые площади. При этом за март 2023 года было размещено девять деклараций на 3494 квартиры и 2234 нежилых помещения, — пояснила она.

За первый квартал этого года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 1,9 миллиона «квадратов» предназначены для жилья.

Еще порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. При этом половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.