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Появились кадры с места, где обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки в Балашихе

Лейла Алиева
Происшествия
Появились кадры с места, где обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки в Балашихе
Фото: СК РФ

Появились кадры с места, где было обнаружено тело трехлетней девочки, которую искали сутки в Балашихе. Видео опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в среду, 19 апреля.

На видеозаписи показан дом, где жила девочка с матерью, а затем козырек подъезда, где нашли тело ребенка.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Вечером, 18 апреля, в подмосковной Балашихе на козырьке подъезда многоэтажного дома нашли тело женщины, а ее трехлетняя дочь, которая была с матерью в квартире, бесследно исчезла. К поиску ребенка присоединились волонтеры, правоохранители и водолазы.

Спустя сутки ее тело обнаружили также на козырьке подъезда. Что известно о причинах и обстоятельствах гибели женщины и пропажи ее дочери — в материале «Вечерней Москвы».

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