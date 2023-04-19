Появились кадры с места, где обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки в Балашихе

Фото: СК РФ

Появились кадры с места, где было обнаружено тело трехлетней девочки, которую искали сутки в Балашихе. Видео опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в среду, 19 апреля.

На видеозаписи показан дом, где жила девочка с матерью, а затем козырек подъезда, где нашли тело ребенка.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Вечером, 18 апреля, в подмосковной Балашихе на козырьке подъезда многоэтажного дома нашли тело женщины, а ее трехлетняя дочь, которая была с матерью в квартире, бесследно исчезла. К поиску ребенка присоединились волонтеры, правоохранители и водолазы.

Спустя сутки ее тело обнаружили также на козырьке подъезда. Что известно о причинах и обстоятельствах гибели женщины и пропажи ее дочери — в материале «Вечерней Москвы».