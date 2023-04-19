«Новые желающие помочь нашим врагам»: Медведев раскритиковал заявление главы Южной Кореи

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна готова начать поставки вооружения на Украину в случае, если возникнет серьезная угроза мирному населению этой страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 19 апреля, резко раскритиковал это решение.

Глава Южной Кореи отметил, что в ситуации, с которой не сможет смириться международное сообщество, сложно будет настаивать на оказании только гуманитарной или финансовой помощи.

— Появились новые желающие помочь нашим врагам. Еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР, — высказался Медведев в своем Telegram-канале.

Сообщение он завершил фразой Quid pro quo — фразеологизмом, который можно перевести как «услуга за услугу».

Накануне Медведев назвал министров иностранных дел G7 «лживыми тварями» за то, что те проявили лицемерие в заявлениях о недопустимости ядерной войны в мире.