Андрей Бочкарев: Завершено строительство гостиницы около станции метро «Маяковская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 2 Карта всех событий

В центре столицы у станции метро «Маяковская» завершили строительство крупного гостиничного комплекса. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В состав гостиничного комплекса войдут ресторан, спа-центр, конференц-зал.

— Здание общей площадью 25,3 тысячи квадратных метров представляет собой два самостоятельных девятиэтажных корпуса, объединенных в уровне второго этажа, с общим подземным пространством, — рассказал Андрей Бочкарев.

В одном корпусе размещен 91 гостиничный номер. Во втором находятся помещения апарт-отеля. В оформлении зданий применили черты классической архитектуры с четкой структурой горизонтальных поясов, а в отделке использовали мрамор светлых тонов и темно-серый гранит.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в северной части гостиничного комплекса располагается вход в наземный павильон метро «Маяковская».

Еще один гостиничный комплекс в столице появится в районе Замоскворечье на месте производственных корпусов завода «Геоприбор», сообщил Андрей Бочкарев.