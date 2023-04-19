Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жилой комплекс по программе реновации построят в районе Соколиная Гора

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой комплекс по программе реновации построят в районе Соколиная Гора
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Вольная улица Карта всех событий

В столичном районе Соколиная Гора построят жилой комплекс для заселения участников программы реновации жилья. Общая площадь дома составит порядка 18 тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Уточняется, что жилой комплекс возведут по адресу улица Вольная, владение 28/5.

— Все дома проектируются и строятся в соответствии со столичным стандартом. Это удобные квартиры, качественные материалы и предусмотренные помещения для коммерции. На первых этажах домов смогут открыться магазины, салоны красоты и другие предприятия сферы бытовых услуг, — отметил Кузнецов.

Дом для участников программы реновации в районе Соколиная Гора рассчитан на 168 квартир. Его фасад планируют оформить крупноформатными хризотилцементными панелями графитового и терракотового цветов.

Территорию, прилегающую к жилому комплексу, благоустроят. На ней высадят кустарники и деревья, а также создадут зоны отдыха с лавочками и площадки для детей и спортсменов.

В Южнопортовом районе по программе реновации возведут дом на 194 квартиры.

Строительство Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте