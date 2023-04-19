Жилой комплекс по программе реновации построят в районе Соколиная Гора

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Вольная улица Карта всех событий

В столичном районе Соколиная Гора построят жилой комплекс для заселения участников программы реновации жилья. Общая площадь дома составит порядка 18 тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Уточняется, что жилой комплекс возведут по адресу улица Вольная, владение 28/5.

— Все дома проектируются и строятся в соответствии со столичным стандартом. Это удобные квартиры, качественные материалы и предусмотренные помещения для коммерции. На первых этажах домов смогут открыться магазины, салоны красоты и другие предприятия сферы бытовых услуг, — отметил Кузнецов.

Дом для участников программы реновации в районе Соколиная Гора рассчитан на 168 квартир. Его фасад планируют оформить крупноформатными хризотилцементными панелями графитового и терракотового цветов.

Территорию, прилегающую к жилому комплексу, благоустроят. На ней высадят кустарники и деревья, а также создадут зоны отдыха с лавочками и площадки для детей и спортсменов.

В Южнопортовом районе по программе реновации возведут дом на 194 квартиры.