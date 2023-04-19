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Песков назвал обвинения России в подготовке диверсий на энергообъектах в ЕС беспочвенными

Лейла Алиева
В мире
Песков назвал обвинения России в подготовке диверсий на энергообъектах в ЕС беспочвенными
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Утверждения о том, что Россия занимается подготовкой диверсионных планов в Европе ошибочны и беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 19 апреля.

Ряд зарубежных СМИ ранее опубликовали детали совместного расследования журналистов Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, где утверждалось, что Россия якобы готовит диверсии на энергообъектах в странах Северной Европы.

По мнению Пескова, данные страны ошиблись при проведении своего расследования.

— Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию. Мы бы предпочли, чтобы они больше уделяли внимание теме террористического акта на «Северных потоках» и теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов саботажа, — приводит комментарий официального представителя Кремля РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах, так как это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.

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