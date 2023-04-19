Сенатор Святенко: Конкурсы профмастерства смогут привлечь специалистов в социальную сферу

Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице подведены итоги конкурса «Воспитатель года Москвы», его лауреатами стали разработчики лучших авторских методик в сфере дошкольного образования, такие конкурсы профессионального мастерства помогают привлекать молодых специалистов в социальную сферу. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Вложения в человеческий капитал — это необходимость во многих сферах. Работа в столичном образовании и медицине позволяет получать достойный доход, а если человек готов развиваться, постоянно повышать квалификацию, участвовать в профессиональных конкурсах — ему открыты все двери, — сказала она.

По словам сенатора, конкурсы профмастерства помогают привлечь молодых специалистов и мотивируют педагогов вести собственные разработки. Она отметила, что важной тенденцией является запрос на качество дошкольного образования. Парламентарий добавила, что новые методики необходимо помогать осваивать педагогам, чтобы молодое поколение было любопытным, образованным и пытливым, передает агентство городских новостей «Москва».

13 апреля в столице подвели итоги конкурса «Воспитатель года Москвы», в котором боролись 20 педагогов дошкольного образования. Победителем стал Егор Харитонов, инструктор по физической культуре из школы № 338. Он представит Москву на федеральном конкурсе «Воспитатель года России».