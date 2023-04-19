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Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке
Фото: gur.gov.ua

Украинские войска нанесли массированные удары по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили местные власти.

Согласно заявлению городской администрации, при украинском обстреле погиб человек, еще двое получили ранения.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо добавил, что ВСУ обстреливают центр и жилые кварталы Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов. Кроме того, некоторые снаряды упали на территории станции скорой помощи и пожарной части.

В то же время украинская армия начала обстрел Запорожской области. Ударам подверглись населенные пункты вдоль линии соприкосновения. К границам региона начала стягиваться бронетехника ВСУ, передает РИА Новости.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть, сообщил, что США и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

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