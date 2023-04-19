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Гигантское черное облако погрузило весь Стамбул во тьму

Евгений Белоусов
В мире
Гигантское черное облако погрузило весь Стамбул во тьму
Фото: Unsplash

После проливного дождя в небе над Стамбулом в среду, 19 апреля, появилось гигантское черное облако, которое погрузило во тьму практически весь город.

Как сообщили местные СМИ, черная туча продержала город в темноте целых пять минут. Часто такие тучи состоят из крупных кристаллов и капель, поэтому через них не могут проникнуть лучи солнца. Именно из-за этого и создается такой зловещий эффект непроглядной темноты.

Необычное кольцо из черного дыма обнаружили в понедельник, 27 марта, в небе над жилым комплексом «Спутник» в Москве. В Сети распространились кадры, на которых видно поднимающееся над трассой и жилыми домами кольцо черного дыма. Перед его появлением, со слов жителей, был слышен хлопок.

В начале января жители столицы наблюдали в небе над Москвой солнечное гало. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков объяснил, что такое явление происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни солнечное гало бывает очень часто.

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