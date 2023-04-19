Суд арестовал активиста Ширшикова по делу об оправдании терроризма
Екатеринбургского активиста Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес в среду, 19 апреля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Под стражей Ширшиков останется до 17 июня. Он сообщил журналистам, что не признает свою вину, передает ТАСС.
Накануне в отношении Ширшикова возбудили уголовное дело. Утверждается, что активист в социальных сетях разместил публикацию, в которой поддержал убийство военкора Владлена Татарского.
Кроме того, сам Ширшиков сообщал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого позднее арестовали по делу о шпионаже.
Взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге.
Блогер проводил в нем творческий вечер. По версии следствия, взрывное устройство могло находиться в подаренной Татарскому статуэтке. В результате происшествия пострадали 42 человека.