Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

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Государственная дума в среду, 19 апреля, приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на увеличение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение.

— Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование, — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ради поддержки семей с детьми закон увеличивает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч, а также на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — до 150 тысяч рублей, говорится на сайте Госдумы.

Правительство России проиндексирует МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина в качестве одной из задач правительства назвал повышение благосостояния граждан.

О том, что такое социальный налоговый вычет и как его получить, рассказала доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Социальный налоговый вычет — это освобождение от налогообложения дохода, который физическое лицо тратит на обучение свое или детей, лечение или фитнес. Чтобы воспользоваться правом на социальный налоговый вычет, нужно подать декларацию по налогам на доходы физических лиц.