Международный инвестбанк перенесет штаб-квартиру из Венгрии в Россию из-за санкций

Фото: Пресс-служба Совфеда

Международный инвестиционный банк (МИБ) начал процесс переноса штаб-квартиры из Венгрии в Россию. Об этом представители базирующегося в Будапеште кредитно-финансового учреждения сообщили в среду, 19 апреля.

Уточняется, что к такому решению МИБ пришел, оказавшись под санкциями Соединенных Штатов Америки. Из-за этого организация не может проводить финансовые операции.

— В связи с фактическим прекращением членства Венгрии в Международном инвестиционном банке он исчерпал возможности для дальнейших операций из своей штаб-квартиры в Будапеште и в Европейском союзе, — говорится на официальном сайте МИБ.

Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против России. После того, как рестрикции были введены, граждане Китая начали опасаться, что их средства могут быть заморожены по аналогии с активами россиян после введения ограничений.

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента, хотя ранее прогнозировались 3,3 процента.