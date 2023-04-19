Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Международный инвестбанк перенесет штаб-квартиру из Венгрии в Россию из-за санкций

Полина Пашкина
Экономика
Международный инвестбанк перенесет штаб-квартиру из Венгрии в Россию из-за санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Международный инвестиционный банк (МИБ) начал процесс переноса штаб-квартиры из Венгрии в Россию. Об этом представители базирующегося в Будапеште кредитно-финансового учреждения сообщили в среду, 19 апреля.

Уточняется, что к такому решению МИБ пришел, оказавшись под санкциями Соединенных Штатов Америки. Из-за этого организация не может проводить финансовые операции.

— В связи с фактическим прекращением членства Венгрии в Международном инвестиционном банке он исчерпал возможности для дальнейших операций из своей штаб-квартиры в Будапеште и в Европейском союзе, — говорится на официальном сайте МИБ.

Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против России. После того, как рестрикции были введены, граждане Китая начали опасаться, что их средства могут быть заморожены по аналогии с активами россиян после введения ограничений.

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента, хотя ранее прогнозировались 3,3 процента.

Банки Венгрия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте