Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления в Донбассе на четырех направлениях

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут), где украинские подразделения на ежедневной основе оставляют по два-три квартала, «элементом контрнаступления».

— То, что сейчас происходит на фронте, — это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте, там тоже есть активные штурмовые действия, — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время контрнаступательные действия происходят на четырех направлениях, а именно на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть, сообщил, что США и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля.

При этом военно-политическое руководство Штатов не верит в успех ожидаемого контрнаступления Киева, сообщило издание Washington Post.