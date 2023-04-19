Валерий Головченко: Льготы на лизинг снизят производственные затраты для малых и средних предприятий

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Расширение поддержки модернизации московской промышленности поможет снизить производственные затраты для малых и средних предприятий города. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Теперь лизинговые программы под три процента годовых будут доступны более широкому кругу предпринимателей — на льготных условиях этой программой смогут воспользоваться малые и средние предприятия города, — объяснил он.

По словам Головченко, все процедуры доступны и переведены в онлайн-режим. Так, на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства можно найти пошаговые инструкции, пояснения по поводу того, какие документы потребуются для получения компенсаций, займов, авансирования выручки. Там же можно подать заявку на участие в программе.

Каждая из мер, запущенных в столице за последний год, нашла своего адресата, передает слова Головченко агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря «зеленому коридору» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров срок выполнения административных процедур удалось сократить в два раза. Это позволяет разворачивать в столице новые производства.