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Автобусные маршруты изменятся в ночь на 20 апреля на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Город
Автобусные маршруты изменятся в ночь на 20 апреля на юго-востоке Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Автобусные маршруты на юго-востоке Москвы будут изменены с 23:00 19 апреля до 02:00 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, автобус м78 вместо Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы пойдет напрямую к метро «Выхино» через МКАД и Рязанский проспект.

Маршрут м79 вместо метро «Дубровка» пойдет до Волжского бульвара с разворотом через улицы Академика Скрябина, Юных Ленинцев и Волжский бульвар. Остановка автобуса 115 «Волгоградский проспект, 141» будет перенесена на дублер Волгоградского проспекта, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, маршруты т38, 54, 66, 143, 165, 429, 436, 491, 518, 551 и ряд других могут задерживаться. Подробнее — на инфографике.

Автобусные маршруты изменятся в ночь на 20 апреля на юго-востоке Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также в связи с празднованием Ураза-байрама в столице автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская». Несколько маршрутов укоротят, а некоторые проследуют другими путями.

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