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Приметы и советы

Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля
Фото: shutterstock

23 апреля православные почитают память 33 мучеников, которые пострадали за отказ приносить жертвы языческим идолам. Среди них Терентий, Помпий, Африкан и другие.

В этот день нельзя убирать в доме, стирать, гладить и работать физически. Веселье лучше вообще отложить. Наши предки верили, что забавы, песни и танцы 23 апреля потом обязательно приведут к слезам.

Также не рекомендовалось до полудня есть горячую еду. Нарушивший запрет человек может стать свидетелем ссоры, которую должен разрешить. Тем, кто планирует отправиться в дорогу, также не стоит принимать душ или ванну, иначе поездка окажется неудачной.

Приметы погоды:

Если в этот день солнце при восходе было в туманной дымке и красного цвета, то год будет хлебородным;

Как только на ветках лещины появятся пушистые сережки, на земле больше не будет заморозков;

Если утром виден туман против солнца — пойдет дождь.

Именины отмечают: Терентий, Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.

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