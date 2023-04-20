Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля
23 апреля православные почитают память 33 мучеников, которые пострадали за отказ приносить жертвы языческим идолам. Среди них Терентий, Помпий, Африкан и другие.
В этот день нельзя убирать в доме, стирать, гладить и работать физически. Веселье лучше вообще отложить. Наши предки верили, что забавы, песни и танцы 23 апреля потом обязательно приведут к слезам.
Также не рекомендовалось до полудня есть горячую еду. Нарушивший запрет человек может стать свидетелем ссоры, которую должен разрешить. Тем, кто планирует отправиться в дорогу, также не стоит принимать душ или ванну, иначе поездка окажется неудачной.
Приметы погоды:
Если в этот день солнце при восходе было в туманной дымке и красного цвета, то год будет хлебородным;
Как только на ветках лещины появятся пушистые сережки, на земле больше не будет заморозков;
Если утром виден туман против солнца — пойдет дождь.
Именины отмечают: Терентий, Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.