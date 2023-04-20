Читателей Newsweek разгневал призыв посла Украины Пристайко к НАТО умолять Киев

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Читатели американского портала Newsweek разозлились из-за призыва посла Украины в Британии Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу умолять Киев присоединиться к НАТО.

«Отчаяние. Президент США Джо Байден открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца», — высказался один из пользователей.

«Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в Североатлантический альянс. Вот почему они тянут с поставками вооружения», — написал другой.

«Европа и Украина заслуживают друг друга. Оставьте США в стороне от последней европейской катастрофы на Украине», — заявил третий.

«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» — возмутился читатель.

19 апреля президент Чехии Петр Павел сказал, что страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда закончится текущий конфликт. Он отметил, что западным государствам нужно будет оказывать украинской стороне длительную и всестороннюю поддержку.

Для Украины вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Киева в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.