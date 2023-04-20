Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Читателей Newsweek разгневал призыв посла Украины Пристайко к НАТО умолять Киев

Юлия Курганова
В мире
Читателей Newsweek разгневал призыв посла Украины Пристайко к НАТО умолять Киев
Фото: flickr/nato

Читатели американского портала Newsweek разозлились из-за призыва посла Украины в Британии Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу умолять Киев присоединиться к НАТО.

«Отчаяние. Президент США Джо Байден открыл ящик Пандоры на Украине. Ни для Украины, ни для НАТО не будет счастливого конца», — высказался один из пользователей.

«Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в Североатлантический альянс. Вот почему они тянут с поставками вооружения», — написал другой.

«Европа и Украина заслуживают друг друга. Оставьте США в стороне от последней европейской катастрофы на Украине», — заявил третий.

«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» — возмутился читатель.

19 апреля президент Чехии Петр Павел сказал, что страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда закончится текущий конфликт. Он отметил, что западным государствам нужно будет оказывать украинской стороне длительную и всестороннюю поддержку.

Для Украины вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Киева в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.

Украина послы пользователи Сети США Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте