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Синоптики пообещали жителям Москвы солнечную теплую погоду 20 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жителям Москвы солнечную теплую погоду 20 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В четверг, 20 апреля, в столичном регионе ожидается солнечная сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что весна в этом году пришла в Московский регион раньше обычного, но заморозки еще могут вернуться. По его словам, апрель в этом году пока оказался достаточно сухим: осадков выпало немного, около 20 процентов. До 25 апреля осадков не стоит ожидать вовсе.

Вильфанд также отметил, что в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в столице ожидается теплая и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15–17 градусов, что примерно на одну единицу превысит норму.

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