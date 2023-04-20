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Приметы и советы

Москвичи в два раза чаще стали обращаться за видеоконсультациями по земельным и жилищным вопросам

Лейла Алиева
Город
Москвичи в два раза чаще стали обращаться за видеоконсультациями по земельным и жилищным вопросам
Фото: Unsplash

С начала года жители столицы обратились за видеоконсультациями по имущественно-земельным и жилищным вопросам более 4,7 тысячи раз, что в два раза превышает результаты аналогичного периода 2022 года. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— С начала 2023 года в виртуальную приемную по имущественно-земельным и жилищным вопросам Департамента городского имущества москвичи и предприниматели обратились более 4,7 тысячи раз. Это почти в два раза больше, чем в первом квартале прошлого года, — отметил он.

Чаще всего горожане обращались по жилищным вопросам, на втором месте темы, касающиеся нежилой недвижимости, передает официальный сайт мэра Москвы.

В связи с увеличением востребованности онлайн-консультаций по жилищным вопросам на портале mos.ru увеличили количество слотов до 900 в месяц. По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Иванова, москвичи чаще всего обращаются по вопросам имущественно-земельной сферы, которые связаны с постановкой на жилищный учет.

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