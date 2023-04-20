Наталья Сергунина: На Цветном бульваре развернется спецпроект «Четвероногий друг»

Фото: пресс-служба Московских сезонов

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Цветном бульваре с 20 по 23 апреля развернется спецпроект «Четвероногий друг». Здесь можно познакомиться с работой благотворительных фондов, получить консультации специалистов, посетить салон груминга или взять из приюта домой собаку или кошку. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году в фестивальной программе будут участвовать 16 благотворительных фондов помощи бездомным животным. Пройдут лекции и уроки добра на темы «Кошка в доме хозяин», «Первые дни питомца дома. Адаптация» и занятия с кинологом.

Также будет представлено около 140 собак и кошек из приютов: желающие могут забрать питомца домой прямо с фестивальной площадки. Всем «усыновителям» вручат в подарок «набор новобранца».

В мобильной ветеринарной станции прием проведут медики государственных ветклиник столицы.

— Мы рады снова присоединиться к этой доброй московской традиции. В течение четырех дней на Цветном бульваре будет работать спецавтомобиль ветеринарной помощи. Врачи смогут осмотреть вашего любимца, сделать ему УЗИ, прививку от бешенства, чипировать и зарегистрировать. Все услуги в рамках фестиваля будут оказываться на безвозмездной основе. Кроме того, специалисты расскажут о содержании, уходе и правилах выгула питомцев, — сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

На площадке будет работать зоомагазин «Четыре лапы», где можно приобрести корм, товары первой необходимости, одежду и аксессуары для питомцев. Здесь же можно купить товары для собак и кошек из приютов и оставить их в специальной «корзине добра».

Также на 20 площадках фестиваля «Пасхальный дар» подготовили кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд на печах-офирах и традиционных русских печах. Так, опытные повара раскроют секреты приготовления настоящего ароматного лагмана с овощами и мясом.