Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие смогли прорваться к трассе О-0506, соединяющей Артемовск с населенным пунктом Часов Яр. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» в четверг, 20 апреля.

— Восточнее поселка Хромово и северо-восточнее трассы О-0506 русская пехота ведет активные наступательные действия при поддержке артиллерии, — говорится в сообщении.

Однако ВСУ пытаются помешать силам РФ закрепиться на данном участке. Тяжелая обстановка сохраняется и западнее железной дороги, где бойцы ЧВК «Вагнер» активно наступают вдоль улицы Александры Колпаковой и северо-восточнее улицы Пушкина.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что на данный момент российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска и в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города.

Вечером в понедельник, 17 апреля, российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.