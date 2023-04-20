Новые медицинские справки теперь доступны в электронных медкартах детей

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В электронной медицинской карте (ЭМК) появились новые справки для детей и взрослых. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем расширять функционал электронной медкарты. Теперь в детских медкартах хранится информация о выданных в городских поликлиниках справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортных картах, справках в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными, — сказала она.

Кроме того, родители и дети старше 15 лет могут ознакомиться в ЭМК с рекомендациями по освобождению от посещения детских садов и школ. Также в случае потери справки не нужно будет записываться на прием для оформления нового документа. Это поможет освободить врачей от дополнительной работы и увеличит время для приема больных.

Отмечается, что новый раздел «Справки и мед.заключения» в веб-версии сайта теперь состоит из трех блоков: медицинские заключения, справки и рекомендации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сергей Собянин ранее рассказал, что уже два года благодаря цифровизации столичные родители оформляют справки о болезни ребенка для школ и детских садов в электронном виде при помощи ЕМИАС.