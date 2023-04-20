Фото: Минобороны РФ

В США замалчивается тот факт, что российским войскам невозможно противостоять. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил в интервью Fox News племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший.

— Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им, — заявил политик.

Он отметил, что ситуация на Украине является большой проблемой для США, так как она ускоряет сближение Китая и России и представляет худший исход для Вашингтона, говорится в материале.

Тем временем огромная часть бюджета США продолжает тратиться на помощь Киеву. В Конгрессе этим остались крайне недовольны. Инициативная группа конгрессменов потребовала от Байдена прекратить тратить такие огромные деньги на поддержку Украины. На рассмотрение внесли соответствующую резолюцию. Конгрессмены требуют от Байдена провести расследование растрат на украинских военных.

Западные страны, которые упорно преследуют собственные цели в противостоянии с РФ и КНР, тем самым все больше оказываются в изоляции от всего мира. В то же время государства Глобального Юга не принимают подобную политику. Об этом заявила член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен.