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Пушилин заявил об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска
Фото: er.ru

В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои, бойцы «Вагнера» продвигаются. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Там (в западных кварталах Артемовска — прим. «ВМ») продолжаются ожесточенные бои, но ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперед — причем и днем, и ночью, — цитирует его слова РИА Новости.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что на данный момент российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска, в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города.

Вечером в понедельник, 17 апреля, российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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