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Проект «Четвероногий друг» открылся на Цветном бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Лейла Алиева
Город
Проект «Четвероногий друг» открылся на Цветном бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Цветном бульваре подготовили проект «Четвероногий друг», который пройдет с 20 по 23 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гости мероприятия смогут познакомиться с работой 16 благотворительных фондов, проконсультироваться со специалистами, а также привести своих домашних питомцев в салон груминга на различные бьюти-процедуры. Помимо этого, благотворительные фонды проведут лекции на темы «Кошка в доме хозяин», «Первые дни питомца дома. Адаптация» и «Почему брать животных из приюта это здорово».

На специальной выставке представят около 140 собак и кошек из приютов, которых при желании гости смогут забрать домой. Тем, кто заберет питомца, подарят специальный «набор новобранца».

Также на 20 площадках фестиваля «Пасхальный дар» подготовили кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд на печах-офирах и традиционных русских печах. Так, опытные повара раскроют секреты приготовления настоящего ароматного лагмана с овощами и мясом.

Фестиваль «Пасхальный дар» открылся в столице 14 апреля. «Вечерняя Москва» выяснила, что организаторы традиционного весеннего мероприятия подготовили для москвичей в этом году.

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