Горожан приглашают проверить свои знания об архитектуре и истории Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия г. Москвы

22 апреля в столице пройдет очный этап краеведческого диктанта «Московский код». Написать краеведческий диктант «Московский код» очно можно на более, чем 20 городских площадках.

Флагманской площадкой для проведения краеведческого диктанта «Московский код» станет Ситуационный центр города Москвы по адресу: Вознесенский переулок, 22. Мероприятие состоится в 11:30. Все желающие проверить свои знания историко-культурного наследия столицы смогут принять в нем участие и ответить на 20 вопросов.

— Краеведческий диктант «Московский код» — одно из ключевых событий Дней исторического и культурного наследия. Очно написать диктант можно будет более чем на 20 площадках. Флагманской станет ситуационный центр города Москвы, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В этом году краеведческий диктант пройдет в шестой раз. Победителей и участников диктанта наградят именными электронными сертификатами. Тех, кто наберет максимальное количество правильных ответов за наименьшее время ждут памятные призы от партнеров акции: пригласительные на бесплатные экскурсии, посещение закрытых особняков, билеты в музеи, театры и многое другое.

Для участия в диктанте в очном формате необходимо записаться на портале «Узнай Москву», перейдя по баннеру мероприятия, размещенному на главной странице.

Вход на площадку осуществляется только при наличии паспорта.