В России за сутки выявили 7041 новый случай коронавируса

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7041 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 35 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1064 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7752 пациента, отмечается на портале

Фото: Стопкоронавирус.рф

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса «арктур» в России может произойти к концу мая. По ее словам, «арктур» обладает высокой заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет.

Первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур» были выявлены в начале апреля. Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахи.