Кинолог Голубев рассказал, какие операции калечат животных

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Некоторые владельцы всерьез задумываются о том, чтобы удалить собаке связки, а кошке — когти вместе с фалангами. О том, какие операции калечат животных, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что Российская кинологическая федерация категорически против любых калечащих операций для животных.

Он рассказал, что бывают случаи, когда хозяин хочет удалить голосовые связки у собаки. К этому прибегают безответственные владельцы, которые не готовы тратить время на воспитание животного и коррекцию поведения. Из-за подобной операции часто у животного возникают осложнения в виде инфекций, кровотечений, сильной боли.

Кроме того, ряд владельцев прибегает к ампутации когтей у животного, чтобы избавить себя от порчи мебели или бытовых предметов. Но подобная операция ослабляет мышцы ног, лап и спины, из-за чего снижается чувство равновесия, передает РИАМО.

Ранее ветврач Анна Рыбалкина напомнила, что если питомца на прогулке укусил клещ, то нужно незамедлительно обратиться в ветклинику. У заболевшего животного температура тела может подниматься до сорока градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такое хроническое заболевание, как эпилепсия, может встречаться и у собак. Оно проявляется периодическими судорожными припадками и требует быстрой реакции от собаковода. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.