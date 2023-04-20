Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кинолог Голубев рассказал, какие операции калечат животных

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев рассказал, какие операции калечат животных
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Некоторые владельцы всерьез задумываются о том, чтобы удалить собаке связки, а кошке — когти вместе с фалангами. О том, какие операции калечат животных, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что Российская кинологическая федерация категорически против любых калечащих операций для животных.

Он рассказал, что бывают случаи, когда хозяин хочет удалить голосовые связки у собаки. К этому прибегают безответственные владельцы, которые не готовы тратить время на воспитание животного и коррекцию поведения. Из-за подобной операции часто у животного возникают осложнения в виде инфекций, кровотечений, сильной боли.

Кроме того, ряд владельцев прибегает к ампутации когтей у животного, чтобы избавить себя от порчи мебели или бытовых предметов. Но подобная операция ослабляет мышцы ног, лап и спины, из-за чего снижается чувство равновесия, передает РИАМО.

Ранее ветврач Анна Рыбалкина напомнила, что если питомца на прогулке укусил клещ, то нужно незамедлительно обратиться в ветклинику. У заболевшего животного температура тела может подниматься до сорока градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такое хроническое заболевание, как эпилепсия, может встречаться и у собак. Оно проявляется периодическими судорожными припадками и требует быстрой реакции от собаковода. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ветеринары Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте