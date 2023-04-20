Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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Песков: В Кремле не планируют усиливать ковидные ограничения из-за нового подвида «Арктур»
Усиление ковидных ограничений в Кремле после обнаружения в России нового подвида «Арктур» не планируется. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля
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