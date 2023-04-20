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Песков: В Кремле не планируют усиливать ковидные ограничения из-за нового подвида «Арктур»

Лейла Алиева
Общество
Песков: В Кремле не планируют усиливать ковидные ограничения из-за нового подвида «Арктур»
Фото: Администрация президента РФ

Усиление ковидных ограничений в Кремле после обнаружения в России нового подвида «Арктур» не планируется. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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