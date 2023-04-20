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Хирург Милевская назвала самые опасные виды летнего транспорта

Ирина Игнатенко
Общество
Хирург Милевская назвала самые опасные виды летнего транспорта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Хирург Вероника Милевская рассказала об опасных летних видах транспорта.

По словам эксперта, самый опасный вид транспорта — моноколесо. По ее словам, человек, упавший с моноколеса, может получить серьезные переломы и остаться инвалидом на всю жизнь.

Также опасно ездить на электросамокатах. Чаще всего любители такого транспорта получают переломы в области коленного сустава.

Нередки и серьезные травмы головы — вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом.

Она добавила, что нужно соблюдать осторожность и надевать защитные средства при катании на роликах и скейтбордах, передает Общественная служба новостей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о травмировании жителей Санкт-Петербурга от электросамокатов. В ведомстве привели несколько примеров, как пострадали граждане. Они получили травмы различной степени тяжести, передает ФАН.

12 апреля на юге Москвы неизвестный на электросамокате сбил пенсионера. Пожилой мужчина с серьезной травмой головы был доставлен в больницу.

Транспорт Самокаты Травмы
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