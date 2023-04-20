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Ветеринары прочитают лекции в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Никита Худяков
Город
Ветеринары прочитают лекции в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врачи государственных ветеринарных клиник Москвы уже в шестой раз принимают участие в фестивале «Пасхальный дар». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

— Государственная ветеринарная служба традиционно принимает участие в проекте «Четвероногий друг» в рамках фестиваля. В этом году он проходит на Цветном бульваре. Популяризация ответственного обращения с животными — очень важная для нас тема, поэтому специалисты подготовили лекции для уже опытных владельцев питомцев и тех, кто только готовиться завести домашнего любимца, — сказали в пресс-службе.

Также жителям столицы расскажут о том, как ухаживать и содержать домашних животных.

21 апреля в 15:00 пройдет лекция «Прогулки, регистрация и содержание: главные правила для ответственных владельцев». Ее прочитает главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы Павел Бегичев.

23 апреля в 15:00 состоится лекция «Питомец в большом городе: что нужно знать об уходе за домашними животными». Ее проведет заведующий Калининской ветеринарной лечебницы Геннадий Погребняк.

Кроме того, с 20 по 23 апреля на Цветном бульваре будет проходить мобильная ветеринарная клиника.

С помощью сервиса на mos.ru можно записать на прием в ветеринарную клинику не только кошек и собак, но и других животных, например, енотов, попугаев, игуан, улиток, южноамериканских грызунов дегу, обезьян, песцов, пауков и даже аквариумных рыбок.

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