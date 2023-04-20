Иммунолог Скорпилева рассказала, как защитить себя во время вспышки кори

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Корь — заразное заболевание, после него могут возникнуть серьезные осложнения. Об этом рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

По словам эксперта, это заболевание распространяется очень быстро: из сотни контактирующих с зараженным человеком заболеют 95. Кроме того, корь вызывает различные осложнения: менингит, отит, пневмонию.

Она напомнила, что детей вакцинируют в год, а затем в шесть лет. Взрослым необходимо проверить наличие антител к заболеванию. У кого недостаточно иммунитета, тому необходимо пройти вакцинацию, передает «360».

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никаких ограничительных системных мер в стране из-за кори не требуется, все локальные очаги заболевания оперативно купируются, передает RT.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.