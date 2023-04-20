Госдума приняла закон о статусе ветерана для лиц, участвовавших в боях в Донбассе с 2014 года

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Госдума на пленарном заседании в четверг, 20 апреля, проголосовала за поправки, которые распространяют статус ветерана и инвалида боевых действий на лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.

Отмечается, что поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, наделяющего статусом инвалида и ветерана боевых действий тех, кто входил в состав воинских формирований Луганской и Донецкой народных республик с 2014 года.

Согласно поправкам, ветеранами боевых действий будут считаться лица, заключившие контракты или имевшие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

7 марта российское правительство утвердило порядок получения добровольцами удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Это удостоверение даст возможность военнослужащим получать полагающиеся по закону льготы.

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что «паспорта семьи мобилизованных» позволят исключить излишнюю бюрократию в вопросе оказания соцподдержки. По ее мнению, такой «паспорт» поможет избежать бюрократических проволочек, замедляющих оказание помощи.