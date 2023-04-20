Инна Святенко: Помощь мамам дошкольников в развитии карьеры и бизнеса онлайн востребована в столице

Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице растет востребованность проекта «Мама онлайн», дающий возможность женщинам, у которых есть дети дошкольного возраста, развивать карьеру и бизнес. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Мамы с детьми дошкольного возраста — это особая категория, которая нуждается в поддержке, помощи, возможностях для развития. Все понимают, что до школы дети часто болеют, это почти неизбежно. Такой период нужно пройти, подготовить иммунную систему ребенка к учебе в школе. Поэтому нужно создавать и возможности для того, чтобы женщина могла вести свой бизнес в гибком графике, онлайн, — отметила она.

В рамках проекта женщины могут получить востребованную профессию и запустить собственный бизнес. При этом все занятия ведутся бесплатно в онлайн-формате, передает агентство городских новостей «Москва».

Проект «Мама онлайн» уже три года помогает женщинам с детьми реализовать себя в бизнесе. По словам мэра города Сергея Собянина, обучение проводят опытные наставники, а после аттестации выдаются сертификаты.