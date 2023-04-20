Российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы поразили объединенный штаб группировки украинской армии «Бахмут». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией. Сам штаб располагался в районе населенного пункта Константиновка.

Помимо этого, подразделения РФ поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 116-й бригады территориальной обороны, передает Telegram-канал «Минобороны России».

17 апреля военнослужащие РФ уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар по объекту противника.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.